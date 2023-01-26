مصرع طالب وإصابة أخر في سقوط سيارة بترعة في الدقهلية بسبب الشبورة

الدقهلية - شريف الديب

لقي طالب تونسي الجنسية مصرعة غرقًا، وأصيب سائق مرافق له إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلونها علي طريق "المنصورة - أجا"، بالقرب من قرية نوسا البحر، التابعة لمركز أجا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق، بعد تمكن سائق توك من إنقاذ الأخر.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة بالقرب من قرية نوسا البحر بطريق "المنصورة - أجا" بنطاق مركز أجا.

انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وتبين تمكن سائق توك توك من انقاذ أحد الأشخاص فيما تبقي قائد السيارة.

وأكد أحد شهود العيان أن السيارة رقم "د ج ب 1165 ماركة نيسان" كانت تسير بسرعة واختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة الشبورة المائبة الكثيفة فسقط بمياه الترعة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق ويدعي حمادي بلرايس"24 عامًا تونسي الجنسية" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ونقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فينا جرى نقل المصاب ويدعي "زياد" الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجري استدعاء ونش لرفع السيارة من الترعة وفتح حركة المرور أمام الماره.



حادث سقوط سيارة فى ترعة بالمنصورة



جانب من الحادث