مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بأكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .