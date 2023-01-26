اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 01:50 م
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مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بأكتوبر

الخميس، 26 يناير 2023 01:30 م
مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بأكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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