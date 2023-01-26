اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 10:58 م
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مصرع شخص وإصابة 7 أخرين فى إنقلاب تروسيكل بوادى النطرون في البحيرة

الخميس، 26 يناير 2023 10:33 م
مصرع شخص وإصابة 7 أخرين فى إنقلاب تروسيكل بوادى النطرون في البحيرة إسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الخميس، أثر وقوع  حادث انقلاب تروسيكل داخل مياه إحدى الترع  بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب تروسيكل داخل ترعة قرية صلاح العبد  بمركز وادى النطرون. 
 
وأسفر الحادث عن مصرع شخص و إصابة 7 اخرين  بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، لاسعافهم، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

 


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