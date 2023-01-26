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الخميس، 26 يناير 2023 01:47 م
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مصرع شخص صدمه موتوسيكل فى مدينة الشيخ زايد

الخميس، 26 يناير 2023 01:20 م
مصرع شخص صدمه موتوسيكل فى مدينة الشيخ زايد جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه، بعدما اصطدم به موتوسيكل يقوده سائق بسرعات جنونية أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.
 
بالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثته الي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والدراجة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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