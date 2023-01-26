اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 10:58 م
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مصرع شخصين فى حادث إنقلاب سيارة فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الخميس، 26 يناير 2023 10:30 م
مصرع شخصين فى حادث إنقلاب سيارة فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا إسعاف- أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخصان مصرعهما اثر أنقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الابراهيمية بالمنيا  بسبب السرعة الزائدة وكانوا يسيروا في موكب لزفاف احد اصدقائهم. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية علي طريق مصر- أسوان الزراعي بمدخل مركز مطاي واسفر الحادث عن مصرع شخصين  
 
وأفادت التحريات الاولية بانقلاب سيارة ملاكي بالترعة الإبراهيمة بمدخل مركز مطاي، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت تقل 4 شباب في العقد الثاني من عمرهم واسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفي مطاي العام تحت تصرفات النيابة العامة. 
 
 

مديرية الامن

انقلاب سيارة

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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