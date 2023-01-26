اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 01:47 م
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مصرع شاب سقط من أعلى عمارة تحت الإنشاء بالبحيرة

الخميس، 26 يناير 2023 01:03 م
مصرع شاب سقط من أعلى عمارة تحت الإنشاء بالبحيرة جثة
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شباب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمدينة دمنهور بالبحيرة، كانت مديرية أمن البحيرة  تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" أحمد .ج.ن" 34 سنة مقيم مركز دمنهور إثر سقوطة من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة النادى الاجتماعى بمدينة دمنهور بالبحيرة. 

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز بدر  بمحافظة البحيرة.  وبالفحص تبين وصول" أنس.ف .ى"  يبلغ من العمر 5أعوام مقيم  قرية عين جالوت مركز بدر  جثة هامدة إلى المستشفى العام  إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

وبسؤال أسرة المجنى عليه أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه وتم نقل جثة الطفل إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 


كما شهدت محافظة البحيرة واقعة مأسوية بمركز ابو المطامير بعد سقوط سيدة من أعلى منزله .وبالفحص تبين مصرع "ش. ع.ف "  20 عامًا  إثر إختلال توزانها و سقوطها  من أعلى منزلها  بمدينة أبو المطامير بالبحيرة .

 


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