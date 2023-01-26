اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

الخميس، 26 يناير 2023 10:42 ص
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور السكة الحديد بناحية مزلقان قرية الجوسق التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثة شاب مجهول الهوية.
 
وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى في الأربعين من عمره، ولا يوجد أوراق تدل على هويته، لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية مزلقان قرية الجوسق التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث والاستعلام عن هوية الشاب المتوفى.
 



 

 


بلبيس

الشرقية

محافظة الشرقية

حادث قطار

مستشفى بلبيس المركزي

جثة شاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة