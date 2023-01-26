مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

لقى شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور السكة الحديد بناحية مزلقان قرية الجوسق التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثة شاب مجهول الهوية.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى في الأربعين من عمره، ولا يوجد أوراق تدل على هويته، لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية مزلقان قرية الجوسق التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث والاستعلام عن هوية الشاب المتوفى.