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مركز أورام الفيوم يطلق اسم الزميل علام عبد الغفار على إحدى العيادات

الخميس، 26 يناير 2023 01:04 م
مركز أورام الفيوم يطلق اسم الزميل علام عبد الغفار على إحدى العيادات الكاتب الصحفى الراحل علام عبد الغفار
كتب - السيد فلاح

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قرر الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، إطلاق اسم الكاتب الصحفي المغفور له علام عبد الغفار، على إحدى عيادات المركز بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، لتكون صدقة جارية باسم الراحل علام عبد الغفار تقديراً لما قدمه من مجهودات إعلامية لدعم مركز أورام الفيوم، الذي يخدم أهالي محافظة الفيوم مسقط رأسه، ومحافظات شمال الصعيد.

ونعى مجلس إدارة مركز أورام الفيوم أسرة الكاتب الصحفي علام عبد الغفار، وأسرة الصحفيين بالفيوم واليوم السابع، داعين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يجعل دعمه الإعلامي لمركز الاورام في ميزان حسناته.

وكانت نعت مؤسسة حياة كريمة الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقد قررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

يأتى ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته لقسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومى حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

 


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