محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الطب البيطرى ومديرى الإدارات الحقلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، 9 أطباء بيطريين بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، " مدير المديرية ومديري الإدارات الحقلية"، لحصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، باشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

وكرم محافظ كفر الشيخ الأطباء ومنحهم شهادات تقدير، وهم الدكتور محمد السيد بشار ، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ومديرى الإدارات الحقلية ، الدكتور علي شعوط، والدكتور شعبان مغنم، والدكتور وسام ياسين، والدكتور حماده فليفل، والدكتور على فتيانى، والدكتور أحمد أبو جبل، والدكتور هشام سليمان، والدكتور عاطف عبد النبى ، والدكتور محمد المهدى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام مديرية الطب البيطري ومديري الإدارات الحقلية، مؤكداً على تميز مديرية الطب البيطري في أداء عملها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحقق الطب البيطري بالمحافظة، المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المديرية تمكنت من تحصين المستهدف والذي بلغ 211 ألف و 969 رأس ماشية، بالإضافة لتحصين عدد أخر من الماشية التي وردت للمحافظة ولم تكن مسجلة لتصل نسبة التحصين ل 105%.