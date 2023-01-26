محافظ سوهاج: 462 قافلة علاجية استفاد منها 286 ألف مواطن

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، أن إجمالي عدد القوافل الطبية منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في سوهاج بلغت 462 قافلة علاجية، استفاد منها 286 ألف و 833 مواطن، بعدد 104 قرية على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وجامعة سوهاج، ومؤسسات المجتمع المدني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأزهر الشريف.

وأكد محافظ سوهاج أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتي بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التي من شأنها بناء الإنسان وعلى رأسها الصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وكافة الخدمات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز عدد 2335 عروس بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة السابقة منذ بداية المبادرة، بإجمالي عدد مستفيدين 4670 عريس وعروس، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ومؤسسة " حياة كريمة"، ومؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف " الفقي " أنه فيما يخص القوافل البيطرية تم إطلاق 102 قافلة بعدد 102 قرية على مستوى المحافظة، ساهمت في علاج وتطعيم 55 ألف و325 رأس ماشية وأغنام وطيور، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد ترأس فى وقت سابق الاجتماع الدورى الذى يعقده مع القيادات التنفيذية لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الآداء، والعمل على تذليل أى معوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى.

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تمهيد الطرق الداخلية، ومداخل القرى، التي تشهد أعمال البنية التحتية، لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لرفع التراكمات أولا بأولا، وتمهيد الطرق حتى الانتهاء من جميع المشروعات، والبدء في أعمال الرصف.