محافظ المنوفية: تمويل 185 مشروعا ضمن مبادرة أنظمة الرى الحديث

المنوفية – محمود شاكر

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بأنه تم تسليم 185عقدا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية، وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 301 فدان بإجمالي تمويل ما يزيد عن 3 ملايين و386 ألف جنيه .



وأكد محافظ المنوفية، على أهمية تكثيف الحملات التوعوية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى للتعريف بأهمية تلك المبادرة القومية ، يأتى ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة الرى وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها لتعظيم الإستفادة منها.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللازم لتشجيع المزارعين للإقبال على إستخدام تلك الأنظمة المطورة للري، لافتاً إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث والتي تساهم بدورها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياة.



وناشد المحافظ الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض .



جدير بالذكر أنه سبق وتم اتخاذ حزمة من القرارات ومنها، رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5.5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف .



