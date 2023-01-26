محافظ الغربية يفتتح 3 معارض لـ"أهلا رمضان" بقطور والسنطة وطنطا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أن المحافظة حريصة كل الحرص على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال افتتاحه معارض أهلاً رمضان بقطور والسنطة وطنطا، لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بحضور ياسر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة قطور ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وأشاد المحافظ بتعاون التجار والعارضين واستجابتهم لجهود المحافظة ومديرية التموين لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تضم المعارض (اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات).

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية، وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين.