محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ وافتتاح معارض "أهلا رمضان"

الدقهلية : محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم، حيث يجرى إعداد وتنفيذ إقامة معارض أهلا رمضان بنطاق مراكز ومدن محافظة الدقهلية بتعاون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاع التموين بالدقهلية، وذلك بإشراف ومتابعة المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وتابع "مختار" جهود مراكز ومدن بلقاس والمطرية ودكرنس ومنية النصر والمنزلة والسنبلاوين وشربين وميت غمر.

وشهد مركز ومدينة بلقاس، الانتهاء من أعمال تجهيز وإعداد معرض "أهلا رمضان" بنطاق مدينة بلقاس، وذلك لعرض مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وذلك بأسعار مخفضة تيسيرا على الأهالى وتوفير احتياجاتهم من السلع تخفيفا للعبء عنهم بالتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز ومدينة دكرنس، تم الانتهاء من تجهيز وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدينة دكرنس، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز ومدينة المطرية، تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة جوار مجلس المدينة لتقديم جميع السلع الغذائية واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفي مركز ومدينة منية النصر، تم الانتهاء من تجهيز معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز ومدينة المنزلة، تم الانتهاء من تجهيز معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع التموين.

وفي مركز شربين، تم التنسيق مع قطاع التموين لإقامة معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.

وفي مركز ومدينة ميت غمر، تم التنسيق مع قطاع التموين لإقامة معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.

وكان محافظ الدقهلية قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة ووالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، واكد علي دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.