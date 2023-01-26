مجلس جامعة الأقصر يوافق على تعيين عدد من المدرسين بكلية الطب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 47 برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور عدد من الأعضاء، لمناقشة الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي، عقب الإنتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023.

ووافق المجلس، على توقيع مذكرة تفاهم بين: كلية الآثار جامعة الأقصر، والمجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب "منبثق من اتحاد الجامعات العربية"، كما وافق المجلس على فتح باب الدراسة بدبلوم الدراسات العليا في إدارة التراث "برنامج مميز بمصروفات" للعام الجامعي 2023/2024م، وشهدت الجلسة، الموافقة على انطلاق فعاليات مؤتمر منهجية صُناع التغيير لرواد الإبداع الإفريقي، والذي سينعقد بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الإفريقية، تحت شعار "تراثنا هويتنا" خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه في إطار خطة الجامعة، للارتقاء بمستوى العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب، حيث جرى تعيين عدد من المدرسين بكلية الطب، بناءً على أعمال لجنة الاستماع، والتي تم تشكيلها على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية الطب، ومنهم: تعيين الدكتور إبراهيم أحمد موسي عبد الله، في وظيفة مدرس بقسم التخدير، والعناية المركزية الجراحية، وعلاج الألم، وتعيين الدكتور أبو النجا عبد الراضي عبد الرحيم حامد، في وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنة، والدكتور أحمد سيد أحمد محمد طه، في وظيفة مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد.

كما تم تعيين كل من: الدكتور محمود محمد فاروق عبد العال، في وظيفة مدرس، بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد محمود جابر موسى، في وظيفة مدرس بقسم الجراحة العامة، والدكتور حازم محمد صلاح الدين عبد الحميد الأزهري، في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال، والدكتور محمد حسن علي أبو منصور، في وظيفة مدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية، ووافق المجلس على تعيين الدكتورة رويدا أبو بكر محمد فوزي، المدرس المساعد بقسم الآثار المصرية، كلية الأثار، في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما شهدت الجلسة، منح الطالب إسلام ممدوح محمد علي حسان "من الخارج"، درجة الماجستير في إدارة الفنادق، قسم الدراسات الفندقية، كلية السياحة والفنادق، جامعة الأقصر، والطالب إسلام أحمد محمود "من الخارج"، درجة الماجستير الفلسفة في الدراسات السياحية، قسم الدراسات السياحية، كلية السياحة والفنادق بالجامعة، كما اعتمد المجلس منح الطلاب الناجحين بالفرقة الثانية بكلية الآثار، دبلوم قسم الآثار المصرية وترميم الآثار.



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