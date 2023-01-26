متلازمة القلب الرياضي وأبرز الأعراض.. هل تحتاج إلى علاج؟

كتبت فاطمة ياسر

هل التمارين تقوي عضلة القلب، وتمكنها من ضخ كمية أكبر من الدم مع كل نبضة قلب؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع “ medicalxpress”.

تعد عضلات القلب المتضخمة التي قد يطورها الرياضيون أيضًا السمة المميزة لحالة تُعرف باسم متلازمة القلب الرياضي ، والتي تُسمى غالبًا "قلب الرياضي" .

ما هي متلازمة القلب الرياضي؟

عندما يقوم الشخص بتمرين شديد لأكثر من ساعة في اليوم في معظم الأيام ، فقد تحدث تغيرات في القلب، وأحد التغييرات الرئيسية هو زيادة سمك جدار البطين الأيسر، وعلامة أخرى هي أن المساحة في البطين الأيسر تزداد.

وكشفت دراسة أجريت على الرياضيين الأولمبيين ونُشرت في مجلة Circulation: Cardiovascular Imaging أن متلازمة القلب الرياضي تظهر بشكل مختلف في قلوب النساء والرجال، على الرغم من حدوث تغيرات في الحجم الكهربائي والعضلي في قلوب كليهما.

ومقارنة بالرجال ، كان لدى النساء في الدراسة زيادات أكبر نسبيًا في حجم تجاويف البطين الأيمن والأيسر، وكانت الأبعاد المطلقة لهذه التجاويف عند النساء أصغر من تلك الخاصة بالرجال.

وكان القياس الكهربائي المسمى انعكاس الموجة، والذي يمكن أن يشير إلى وجود صدمة أو مرض في القلب و أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال. أخيرًا ، كانت نسبة التدفق بين البطينين أعلى عند النساء منها عند الرجال، ومع ذلك ، كانت هذه النسبة للبطين الأيمن أقل لدى النساء منها عند الرجال.

ما هي أعراض متلازمة حساسية القلب؟

لا توجد أعراض لمتلازمة القلب الرياضي ، وفقًا لعيادة كليفلاند، و في الواقع ، هذه إحدى السمات التي قد تميز متلازمة القلب الرياضي عن أمراض القلب الخطيرة أو الصدمات، و ترتبط آلام الصدر والإغماء وضيق التنفس وانخفاض مستويات الأداء بأمراض القلب الخطيرة.

هل متلازمة القلب الرياضي خطيرة؟

كشفت دراسة أجريت على أكثر من 21000 رجل نُشرت في مجلة JAMA Cardiology ، أن التمارين عالية الكثافة والمكثفة لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرياضيين الذكور في منتصف العمر.

وقال كبير الباحثين الدكتور بنجامين ليفين في بيان صحفي عن الدراسة، وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك ، كان هناك قلق متزايد من أن وجدنا أن الكميات الكبيرة من التمارين آمنة، وهو طبيب قلب رياضي وأستاذ الطب الباطني في مركز UT Southwestern الطبي في دالاس.

في حين أن متلازمة القلب الرياضي ليس خطيرًا على صحة الرياضيين ، إلا أنه يشترك في بعض الميزات المشتركة مع بعض أمراض القلب التي قد تكون ضارة ، وفقًا لعيادة كليفلاند. على وجه الخصوص ، يمكن أن تكون مجموعة من الحالات التي تؤثر على عضلات القلب ، والمعروفة باسم اعتلال عضلة القلب ، سببًا لحجم القلب والتغيرات الكهربائية.

لهذا السبب ، سيستخدم المهنيون الصحيون عدة أدوات لاختبار قلب الرياضي ، و تشمل الاختبارات التشخيصية مخطط صدى القلب لقياس شكل القلب ومخطط كهربية القلب لقياس ناتجه الكهربائي ، بالإضافة إلى اختبار تمارين القلب والرئة، تصوير الصدر بالأشعة السينية التصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات الإجهاد، تساعد هذه الاختبارات في تحديد ما إذا كان AHS هو السبب الوحيد لتغيرات القلب ، أو ما إذا كان اعتلال عضلة القلب موجودًا.

كيف يتم علاج متلازمة القلب الرياضي؟

نظرًا لأن متلازمة القلب الرياضي لا يعتبر حالة طبية ، فلا داعي للعلاج ، وفقًا لعيادة كليفلاند. يمكن لمعظم الرياضيين الذين يرغبون في عكس المتلازمة تقليل كثافة تدريبهم وحجمه.

مع متلازمة القلب الرياضي ، يمكنك توقع بقاء قلبك بصحة جيدة على المدى الطويل ، مما يجعله أحد "المتلازمات" الأكثر إيجابية المعروفة للعلم.