"كابونجا" يسحب سيارتى مطافئ بالإسماعيلية احتفالًا بعيد الشرطة

كتب - السيد فلاح

قال المصارع أشرف كابونجا، المصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات محافظة الإسماعيلية، بعيد الشرطة رقم 71، والذى يأتي تخليدًا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزى.

وأضاف "كابونجا"، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تمكن من من سحب سيارتي مطافئ بوزن 30 طنًا، وسط تواجد جماهيري كبير من أبناء محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سيقوم بإرسال فيديو هذه التجربة للقائمين على موسوعة "جينيس"، لتسجيل رقم قياسي جديد بالموسوعة، على أن يتم الرد عليه في غضون 3 أشهر ليقوم بالتجربة الرسمية، وكسر رقم قياسي جديد.

وكان المصارع أشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.

وتابع أشرف محروس الشهير بـ"كابونجا" أن لديه قدرات خارقة وقادر على سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه، مشيرًا إلى أن لقب "كابونجا" أطلقه عليه أحد أصدقائه خلال ممارسته كرة القدم فى سن صغيرة، نظرًا لمهارته الشديدة فى كرة القدم والتى مارسها قبل اتجاه لممارسة ألعاب القوى، مؤكدًا أن القوى الخارقة ظهرت عليه منذ الصغر، حيث إنه أثناء اللهو مع أصدقائه قام بكسر قدم جاره مرتين، وكذلك كسر ذراع أحد أصدقائه، ما جعله يتجنب الهزار مع الأصدقاء، وواصل ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة.

وأشار "كابونجا" إلى أنه متزوج ولديه أبناء، وظروفه المادية صعبة لكونه غير موظف وليس لديه دخل ثابت، ومع ذلك لن يستطيع أن يترك مجال الرياضة والمصارعة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى البناء عند الصغر ويرفع ما يرفعه ثلاث أشخاص آخرين.

وأكد المصارع أشرف كابونجا، أنه يقوم باستمرار بسحب سيارات ضخمة، بأسنانه، أو بدون أسنانه، وسط حضور كبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية، حيث سبق أن قام بسحب سيارة تريلا تزن 20 طنًا، ولودر، وسيارة تريلا بالحاوية تزن 25 طنًا، كما تم سحب تريلا بأسنانه تزن 20 طنًا، وسحب تريلا ناقلة أسمنت 38 طنا، وسحب ثلاجة تزن 32 طنًا، كما تم سحب تريلتين يزنان 50 طنًا، وتريلا بالشاحنة 28 طنًا، وأخيرًا سحب 4 تريلات.

وأشار كابونجا إلى أن فريق"EWR"، هو أول فريق مصارعة استعراضى فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، قام بتأسيسه، وتم اختيار وتكوين الفريق من جميع المحافظات، وقدم من قبل عشرات العروض فى عدد من المحافظات، مؤكدًا أنه هو من قام بتأسيس "الاتحاد"، ويعرف باسم "EWR"، الذى يرمز إلى "Egyptian Wrestling Arabic"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين، مشيرًا إلى أن فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية، "إى دابليو أر" وبالإنجليزية "EWR"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين "غير رسمي"، الذى يضم حاليًا 50 لاعبًا بينهم 8 لاعبات مصارعة، نجح فى أن يحقق شهرة واسعة.



كابونجا يسحب سيارتي مطافئ بالإسماعيلية (1)

المصارع أشرف كابونجا