قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى فيصل.. عروض وتخفيضات

كتبت – مرام محمد

يشهد معرض "أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بفيصل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين؛ لشراء السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك منذ افتتاحه بمشاركة 11 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كل منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بجانب مشاركة العديد من الشركات والوزارات الأخرى.

يقام المعرض على مساحة 2000م، ويتيح ولمدة 3 أشهر منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، بنسب تخفيض تصل لـ30% عن المعروض بالأسواق.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار أبرز السلع بالمعرض

- السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- الأرز السائب ما بين 12 و13 جنيها للكيلو.

- أرز شكاير بـ13 جنيها.

- زيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها.

- زيت خليط عبوة 1 لتر بـ55 جنيها.

- 2 وربع ليتر زيت عباد الشمس بـ135 جنيها.

- 800 ملي زيت عباد الشمس بـ56.5 جنيه.

- الدقيق الفاخر المعبأ ما بين 15 و17 جنيها للكيلو.

- مكرونة 400 جرام فاخرة ما بين 7 و8 جنيهات.

-فول بلدي بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-فاصوليا بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-سمنة 2 كيلو بـ90 جنيها.

-شاي بـ5.5 جنيه.

-شاي 250 جراما بـ6.5 جنيه.

-لحم برازيلي مجمد ما بين 120 و130 جنيها للكيلو الواحد.

-لحم سوداني بـ135 جنيها للكيلو الواحد.

-كندوز وضاني بـ165 جنيها للكيلو الواحد.

-كرتونة البيض الأحمر بـ88 جنيها.

-كرتونة البيض الأبيض بـ80 جنيها.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة أكدت على أن معرض أهلا رمضان بفيصل لن يكون المعرض الأخير الذى تقيمه المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن مراكز وأحياء المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة إقامة 4 منافذ إضافية لـ"أهلا رمضان"، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".



معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بفيصل



معرض أهلا رمضان بفيصل