اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى فيصل.. عروض وتخفيضات

الخميس، 26 يناير 2023 01:00 ص
قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى فيصل.. عروض وتخفيضات معرض أهلا رمضان بفيصل
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد معرض "أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بفيصل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين؛ لشراء السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك منذ افتتاحه بمشاركة 11 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كل منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بجانب مشاركة العديد من الشركات والوزارات الأخرى.

يقام المعرض على مساحة 2000م، ويتيح ولمدة 3 أشهر منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، بنسب تخفيض تصل لـ30% عن المعروض بالأسواق.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار أبرز السلع بالمعرض

- السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

- الأرز السائب ما بين 12 و13 جنيها للكيلو.

- أرز شكاير بـ13 جنيها.

- زيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها.

- زيت خليط عبوة 1 لتر بـ55 جنيها.

- 2 وربع ليتر زيت عباد الشمس بـ135 جنيها.

- 800 ملي زيت عباد الشمس بـ56.5 جنيه.

- الدقيق الفاخر المعبأ ما بين 15 و17 جنيها للكيلو.

- مكرونة 400 جرام فاخرة ما بين 7 و8 جنيهات.

-فول بلدي بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-فاصوليا بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-سمنة 2 كيلو بـ90 جنيها.

-شاي بـ5.5 جنيه.

-شاي 250 جراما بـ6.5 جنيه.

-لحم برازيلي مجمد ما بين 120 و130 جنيها للكيلو الواحد.

-لحم سوداني بـ135 جنيها للكيلو الواحد.

-كندوز وضاني بـ165 جنيها للكيلو الواحد.

-كرتونة البيض الأحمر بـ88 جنيها.

-كرتونة البيض الأبيض بـ80 جنيها.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة أكدت على أن معرض أهلا رمضان بفيصل لن يكون المعرض الأخير الذى تقيمه المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن مراكز وأحياء المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة إقامة 4 منافذ إضافية لـ"أهلا رمضان"، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".

معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بفيصل
معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بفيصل

 

معرض أهلا رمضان بفيصل
معرض أهلا رمضان بفيصل

 

اقبال المواطنين على معرض اهلا رمضان
اقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان

اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان في فيصل

منافذ السلع في الجيزة



الموضوعات المتعلقة

تموين دمياط: نعمل على إقامة 15 منفذا لمعارض أهلا رمضان الفترة القادمة

الأحد، 22 يناير 2023 07:50 م

معارض أهلا رمضان بالأقصر.. دعم كبير وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

الأحد، 22 يناير 2023 06:04 م

نائب محافظ قنا يتفقد معرض "أهلا رمضان" وعددا من المشروعات بمركز الوقف.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 05:14 م

افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بأبو حمص فى البحيرة.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 03:14 م

محافظ سوهاج يتفقد معرض "أهلا رمضان" بمنطقة العارف.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 02:34 م

بداية شهر رجب خلال ساعات.. وضخ سلع غذائية فى معارض أهلا رمضان.. فيديو

الأحد، 22 يناير 2023 01:00 م

محافظ أسوان يوجه بمتابعة معارض "أهلا رمضان" بانتظام لعرض السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 22 يناير 2023 12:46 م

نائب المحافظ يفتتح معرض "أهلا رمضان" في مدينة المنيا بأسعار مخفضة.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 12:40 م

"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن معرض أهلا رمضان فى سوهاج.. فيديو

الأحد، 22 يناير 2023 11:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة