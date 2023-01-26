فوز تعليم نجع حمادى بقنا بالمركزين الرابع والتاسع جمهوريا بالمسابقات الفنية

قنا صابر سعيد

أحرزت إدارة نجع حمادى التعليمية شمالى قنا، المركزين الرابع والتاسع جمهوريا فى المسابقات الفنية للعام 2022 /2023، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وحصلت التلميذة جوليانه كرتر مكرم سدرة، بمدرسة الإصلاح الزراعى الابتدائية بنجع حمادى، على المركز الرابع جمهوريا فى مسابقة "الطباعة اليدوية"، كما حصلت الطالبة نورهان أحمد خلف، بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم على المركز التاسع جمهوريا، فى مسابقة " التعبير الفنى والتصوير ".

وكرم راجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، التلميذة جوليانه كرتر مكرم سدره، بمدرسة الإصلاح الزراعى الابتدائية بنجع حمادى، لحصولها على المركز الرابع جمهوريا فى مسابقة " الطباعة اليدوية " ومارى صابر، معلمة التربية الفنية بالمدرسة، وعزة كمال، موجه التربية الفنية الموجه المشرف، والطالبة نورهان أحمد خلف، بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم لحصولها على المركز التاسع جمهوريا، فى مسابقة " التعبير الفنى والتصوير "، وشيرين كامل موجه التربية الفنية المشرف، بإشراف نجلاء محمد رشدى موجه أول التربية الفنية بتعليم نجع حمادي.

وجرى أيضا تكريم محمود عبد الهادى، وعرفات رشاد، وشيرين كامل، وعزة كمال، وزينب عبد اللطيف، وأبو الفتوح عبد السلام، وأسماء أبو الوفا، موجهى التربية الفنية لتميزهم فى المعرض السنوى للتربية الفنية.