فوائد الاستثمار العقاري وأفضل المشروعات في مصر

في ظل الأوضاع الراھنة بالبلاد، یظل الاستثمار العقاري ھو الاختیار الأمثل لمساعدة الاقتصاد على النمو والمحافظة على قیمة المال ویمكنك تحقیق أقصى استفادة منھا إذا فھمت فوائده. وفیما یلي سنستعرض أھمھا:

1( الحفاظ على قیمة الأموال في أصل ثابت:

الاستثمار في العقارات ھو وسیلة لحمایة أموالك من التقلبات في أسعار صرف العملات وارتفاع الأسعار والمخاطر الأخرى. إنھا أصل ثابت، مما یعني أنھا لن یفقد قيمتها ابداً حتى في الأوقات الاقتصادیة الصعبة.

2( مصدر للدخل المضمون بدون مجھود: الاستثمار العقاري ھو وسیلة ناجحة للغایة لتحقیق الدخل السلبي. ھذا یعني انه یمكنك الحصول على دخل

شھري ثابت دون القیام بأي عمل إضافي. كما أن سوق العقارات من أكثر الأسواق استقراراً.

3( یحمي من التضخم:

التضخم ھو زیادة في أسعار السلع والخدمات، ومن الوارد أن یحدث لأي مجتمع. یمكن أن یحمي الاستثمار بالعقارات من ھذا التضخم، لأن أسعار العقارات سترتفع أسرع من معدل التضخم الإجمالي.

4( المكسب السریع:

شراء أو امتلاك عقار ھو وسیلة لكسب المال بسرعة. في أسوأ الأحوال، ستحصل على المبلغ الذي دفعته بالإضافة إلى ربح صغیر.

ومن أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري ھي مدینة الشیخ زاید لأنھا تحافظ على طابعھا الراقي وتتمتع بوحدات ومشاریع سكنیة وطرق رئیسیة وخدمات عدیدة. كما أنھا تعتبر أحد أبرز الأحیاء في مدینة 6 أكتوبر التي تستحوذ على اھتمام شركات التسویق العقاري ومن أھمھا شركة فرست جروب التي نجحت في تأسیس اسم عملاق لھا في سوق العقارات المصري وتتمثل أھم سابقة أعمالھا فیما یلي:

● كمبوند كنز 6 أكتوبر.

● كایا مول 6 أكتوبر.

● كازان مول 6 أكتوبر.

واطلقت أحدث مشروعاتھا كمبوند سیلڤا الشیخ زاید وھو عبارة عن مشروع ڤیلات یتمیز بموقع مثالي بالقرب من الكثیر من الأماكن الحیویة:

● 5 دقائق من وسط الشیخ زاید

● 5 دقائق من جامعة القاھرة

● 5 دقائق من مول العرب

● 10 دقائق من محور 26 یولیو

تبلغ مساحة المشروع 20 فدان. كما أن تتمتع كل وحدة بإطلالة خاصة على المساحات الخضراء.

یحتوي الكمبوند على 138 ڤیلا تتنوع بین تاون ھاوس – توین ھاوس – ڤیلات مستقلة بمساحات مختلفة تتناسب مع جمیع احتیاجات عملائھا. لتأتي على النحو التالي: تبلغ مساحة التاون ھاوس 223 متر مربع، توین ھاوس بمساحة 228 متر مربع، الڤیلات المستقلة بمساحة 335 متر مربع.

جمیع الوحدات في كمبوند سیلڤا تتمتع بخدمات تشمل: جراج، مساحات خضراء، كامیرات مراقبة، أمن وحراسة.

أشار المھندس بشیر مصطفى عضو جمعیة رجال الأعمال والرئیس التنفیذي لشركة فرست جروب للاستثمار العقاري أن مشروع سیلڤا مجتمع سكنى متكامل عبارة عن ڤیلات فقط بأكثر الأماكن تمیزاً بالشیخ زاید باستثمارات تصل إلى 750 ملیون جنیھ، لافتاً إلى أن المشروع یأتى فى إطار استراتیجیة الشركة فى التطویر وتنفیذ مشروعات عمرانیة مختلفة وذات تنوع من حیث التصمیمات والخدمات وطبیعة المشروعات وأماكن تواجدھا لتناسب كافة عملاء شركة فرست جروب وذلك ضمن الخطة التوسعیة الموضوعة من قبل الشركة للخمس سنوات المقبلة وتركیزھا على التواجد فى عدد من المناطق الممیزة ودراسة عدد من الفرص الاستثماریة في العدید من المدن

الجدیدة.



فوائد الاستثمار العقاري وأفضل المشروعات في مصر (1)



فوائد الاستثمار العقاري وأفضل المشروعات في مصر (2)



فوائد الاستثمار العقاري وأفضل المشروعات في مصر (3)



فوائد الاستثمار العقاري وأفضل المشروعات في مصر (4)