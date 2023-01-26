عودة حركة الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل طبيعى بعد تعطل ساعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر" عودة حركة القطارات ب الخط الأخضر الثالث بشكل طبيعي ومنتظم، وذلك بعد عطل استمر لأكثر من ساعة، أدى إلى توقف الحركة بشكل جزئى فى بعض المحطات.

وكانت تعطلت حركة الخط الثالث للمترو "الخط الأخضر" بشكل جزئى نظرا لوجود عطل بمحطة هارون، حيث أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط، أن جميع الرحلات التي تقوم الآن من رصيف الكيت كات تنتهي فقط في محطة الأهرام، والرحلات التى تقوم من رصيف عدلى منصور تنتهى فقط فى محطة ألف مسكن.

وأذاعت الإذاعة الداخلية بالخط الثالث للمترو تنبيه للركاب بإيقاف الخدمة وذلك نظراً لوجود (حالة طوارئ) أدت الى توقف حركة القطارات مؤقتاً، وذلك الى حين إشعار آخر.