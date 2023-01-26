طلاب بريطانيا يتخلون عن الطعام بسبب أزمة تكلفة المعيشة

كتبت: نهال أبو السعود

يتخلى الطلاب في بريطانيا عن وجبات الطعام ويعتمدون على أموال المساعدات ودعم الأسرة بسبب أزمة تكاليف المعيشة، حيث قال واحد من كل أربعة إنهم في خطر التسرب من الجامعة، وفقًا لاستطلاع جديد نشرته صحيفة الجارديان.

ووجدت الأبحاث أن ما يقرب من ربع طلاب المملكة المتحدة البالغ عددهم 1000 طالب الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم "أقل احتمالًا" لإكمال دراستهم بسبب ضغوط التكلفة، بينما قال واحد من كل ثلاثة من أسر الطبقة العاملة إنهم قلصوا من الغذاء لتوفير المال.

في حين أن ما يقرب من نصف الطلاب اتصلوا بعائلاتهم للحصول على مساعدة إضافية ، قال العديد من أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات افقر أنهم كانوا أقل احتمالًا أو غير قادرين على القيام بذلك.

قال السير بيتر لامبل ، رئيس Sutton Trust ، الذي يقوم بحملات لتحسين الحراك الاجتماعي من خلال التعليم ، إنه من "المخزي" أن يتخلى الطلاب عن وجبات الطعام ويقلصون الضروريات.

وقال لامبل: "للتأكد من قدرة الطلاب على تحمل تكاليف المشاركة الكاملة في دراستهم وحياتهم الجامعية الأوسع ، فإن مؤسسة ساتون تراست تدعو الحكومة إلى مراجعة مبلغ التمويل والدعم المتاح للطلاب بشكل عاجل".

ووفقا للتقرير، سيحصل الطلاب في إنجلترا على زيادة بنسبة 2.8% فقط في قروض الصيانة الخاصة بهم إذا استمروا في الدراسة في سبتمبر ، مما يرفع متوسط القرض بحوالي 200 جنيه إسترليني وقالت حكومة ويلز إنها ستزيد قروض الصيانة والمنح لطلابها بأكثر من 9%.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في إنجلترا: "نحن ندرك أن الطلاب لا يزالون يواجهون تحديات مالية ، وهذا هو سبب زيادة القروض والمنح لتكاليف المعيشة وغيرها من التكاليف لعام آخر .. لدعم الجامعات في زيادة أموالها الخاصة بالمشقة ، نوفر أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره 15 مليون جنيه إسترليني. سيؤدي هذا إلى رفع إجمالي المبلغ المتاح للجامعات للاستفادة منه في دعم طلابها الذين يمرون بظروف صعبة إلى 276 مليون جنيه إسترليني هذا العام الدراسي ".