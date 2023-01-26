طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نصف العام

كتبت – مرام محمد

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية)، والتي كانت قد انطلقت يوم السبت الموافق 21 يناير بـ688 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، على تواجد مجالس الأمناء بالمدارس بلجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة لتأمين خروج الطلاب في آخر يوم للامتحانات، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ومن جانبه، نوه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن المديرية استعدت للامتحانات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجهت مديرية التعليم، رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

كما وجهت المديرية، بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.