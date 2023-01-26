ضبط 5 أطنان و40 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مشتركة مكبرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالاشتراك مع مديرية التموين بالغربية ومباحث التموين من ضبط 40 ألف عبوة و5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر بالتنسيق مع العقيد إيهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن جبنة بيضاء غير صالح للاستهلاك الادمي، و11 ألف و 300 قرص مشبك منتهي الصلاحية، وضبط 12 ألف و500 قطعة حلويات منتهية الصلاحية.