ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن مخالفة وتحرير 12محضرا بحملات تفتيشية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن " إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية بمراكز بلبيس - فاقوس ، أبو حماد ، أبو كبير و مدينة العاشر من رمضان " بالإشتراك مع الجهات المعنية، "الرقابة التموينية بمراكز بلبيس، فاقوس ،أبو حماد ، أبوكبير و مدينة العاشر من رمضان"، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن بتلك المراكز.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة و ضبط 9 طن و 729 كجم لحوم ودواجن مخالفة بيانها 186 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 300 كجم دجاج و 8 طن و 118 كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر و بدون بيانات 890 كجم مفروم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 160 كجم مفروم دجاج و 75 كجم مفروم دجاج ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.