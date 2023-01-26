ضبط مدرس و7 طلاب لتصويرهم ورق امتحان الشهادة الإعدادية بالدقهلية ونشره

الدقهليه شريف الديب

اطمأن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي اختتمت اليوم الخميس، بامتحان الجبر والإحصاء والحاسب الآلى للشهادة الإعدادية، وامتحان مادتى الأحياء واللغة الأجنبية الثانية للصف الاول الثانوي، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 125 ألف و247 طالباً وطالبة أمام 595 لجنة، وطلاب الصف الأول الثانوي 64012 طالبا وطالبة فى 206 لجنة على مستوى المحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال تقدير الدرجات بدأت الإثنين بكنترول الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، بإجمالي 2642 مقدر درجات لشهادة إتمام التعليم الأساسى، و58 مقدر درجات للشهادة الإعدادية المهنية.



وأكد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ومتابعته لختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي جرى عقدها في الفترة من السبت 21 واختتمت اليوم الخميس 26 يناير، مؤكداً على أن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط.



وأكد عنتر أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الامتحان وجاء الامتحان مطابقا للمواصفات وشاملا لأجزاء المنهج، وجاء ذلك بتقرير لجنة الامتحان المشكلة من المعلمين وواضعى الامتحان، وأن الامتحان متدرج وشامل لأجزاء المنهج ومن الكتاب المدرسي ولا يوجد أجزاء من خارج المنهج



وأشار عنتر إلى أن غرفة العمليات رصدت حالات غش بالهواتف المحمولة فى إدارة (شرق والمنزلة والسنبلاوين وشربين ودكرنس وطلخا) حيث قام مدرس بإدارة المنزلة بتصوير ونشر الورقة الامتحانية، وتم التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرس، كما رصدت الغرفة 5 طلاب قاموا بتصوير ونشر الورقة الامتحانية بإدارة ميت غمر التعليمية، وطالبة بإدارة السنبلاوين قامت بتصوير ونشر الورقة الامتحانية، ورصدت أيضا طالبا بإدارة شربين التعليمية قام بتصوير الورقة الامتحانية، كما رصدت تسريب امتحان الحاسب الآلي وتبين ان الامتحان للعام الماضى والغرفة اطمأنت على خروج جميع الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان بأمان ولم ترصد أى مشكلة.