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صحة قنا تطلق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

الخميس، 26 يناير 2023 12:00 ص
صحة قنا تطلق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا الدكتور راجي تاوضروس وكيل صحة قنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتو الدكتور راجى تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، بداية من 29 يناير الجارى، فى جميع مراكز المحافظة بهدف وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من عمر 12 سنة.

وأوضح الدكتور راجى أن إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائى بالمديرية، قد أتمت استعداداتها للحملة من خلال 350 فريقا ثابتا ومتحركا تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة، للتأكد من وصول اللقاح لمستحقيه مع توافر لجميع أنواع لقاحات كورونا.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء، المشرف على مراكز اللقاح بالمحافظة، إلى أن الفرق الطبية المكونة من طبيب وتمريض ومدخل بيانات ورائدة ريفية والذين تم تدريبهم تدريبا جيداً يسعون جاهدين نحو رفع التغطية التطعيمية وزيادة المناعة المجتمعية بالمحافظة.

 


مديرية الصحة

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