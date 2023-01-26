صحة قنا تطلق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

وأوضح الدكتور راجى أن إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائى بالمديرية، قد أتمت استعداداتها للحملة من خلال 350 فريقا ثابتا ومتحركا تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة، للتأكد من وصول اللقاح لمستحقيه مع توافر لجميع أنواع لقاحات كورونا.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء، المشرف على مراكز اللقاح بالمحافظة، إلى أن الفرق الطبية المكونة من طبيب وتمريض ومدخل بيانات ورائدة ريفية والذين تم تدريبهم تدريبا جيداً يسعون جاهدين نحو رفع التغطية التطعيمية وزيادة المناعة المجتمعية بالمحافظة.