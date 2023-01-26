صحة الإسكندرية نتهى الدورة 13 لتأهيل القيادات الصحية بمستشفى النساء

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، عن استكمال دورات "تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية"، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، استكمالا لدورات تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة .

وأضافت صحة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة الثالثة عشر ، من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى العوضي للنساء والتوليد التابعة لمديرية الصحة ، بتنسيق مع الدكتورة امل الشبراوى مدير المستشفى ، والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها .

ومن جانبها صرحت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أنه على هامش فعاليات الدورة، تم إعداد الاصدار الاول للدليل الاسترشاد لمعظم القوانين واللوائح المالية المنظمة للعمل بمديرية الصحة بالاسكندرية، وتم البدء بحوكمة مخازن مستشفى العوضى و تم عرض اهم انجازات فريق حوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات بالمديرية الذى بدأ أعماله فى 14 نوفمبر 2022 حتي الآن ، الذى أنهى أعماله بجميع مخازن المستشفى وقام بالعرض الدكتورة ولاء عباس ورانيا حليم أعضاء فريق الحوكمة بالمديرية , وذلك بعد أن بدأ تطبيق التحول الرقمى بمديرية الصحة بالاسكندرية .

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية أن الدورة الرابعة عشر من دورات أساسيات الإدارة تبدأ بمستشفى الرمد وتستمر لمدة ستة أيام .

وعلي صعيد آخر، تحدثت الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن أهمية وضرورة عمل فحوصات ما قبل الزواج، وذلك من خلال اللقاء الجماهيري بمركز النيل للإعلام، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وبحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بالإسكندرية، والواعظين بالأزهر الشريف، في إطار مبادرة "لتسكنوا إليها".

وحضر الندوة عدد من أعضاء فرق الثقافة الصحية بجميع المناطق الطبية، بالإضافة إلى أعضاء ومسئولين من مختلف القطاعات.