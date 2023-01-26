اليوم السابع
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شركة "ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام"

الخميس، 26 يناير 2023 05:00 ص
شركة "ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أعلنت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقعين.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ، رئيس "ميتا" للشؤون الدولية، الأربعاء: "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن إعادة الحسابين ستترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

وتعليقا على قرار "ميتا"، قال دونالد ترامب إنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب على موقعه "تروث سوشال"، إن "فيسبوك" الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي".

وأضاف أن "شيئا من هذا القبيل لا ينبغي أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

يذكر أنه تم حجب حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2021 على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، في اليوم الذي كان من المقرر إقرار الكونغرس للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.


انستجرام

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ميتا

تويتر

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الكابيتول

نيك كليغ

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