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رينيو باور الهندية: مصر مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط والبحر المتوسط

الخميس، 26 يناير 2023 07:46 م
رينيو باور الهندية: مصر مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط والبحر المتوسط لقاء الرئيس السيسي مع شركة رينيو باور الهندية
كتب محمد الجالى

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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، مع رئيس شركة رينيو باور الهندية، التى تعتبر من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، تناول بحث التعاون من أجل توسع الشركة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف "راضى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أكدت أنها بصدد التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، التي تعتبر من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات الحالية والمستقبلية في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مع توفر الإرادة والقرار السياسى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتركيز على الاستثمارات المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
 
واستقبل الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور".
 
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