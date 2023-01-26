رينيو باور الهندية: مصر مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط والبحر المتوسط

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، مع رئيس شركة رينيو باور الهندية، التى تعتبر من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، تناول بحث التعاون من أجل توسع الشركة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف "راضى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أكدت أنها بصدد التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، التي تعتبر من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات الحالية والمستقبلية في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مع توفر الإرادة والقرار السياسى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتركيز على الاستثمارات المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.