رصف 57 كيلو وتركيب إنترلوك فى شوارع الأقصر بتكلفة 124 مليون جنيه

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق، حيث تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالى أطوال 57 كم بمراكز ومدن المحافظة، كما تم تنفيذ أعمال إنترلوك بمدينة الأقصر بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ الخطة الاستثمارية 2022-2023 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل فى مشروعات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم إنهاء رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الأولى) بطول 36 كم، وتبدأ من مدينة طيبة حتى تقاطع قفط / القصير، بعرض 11.5 متر بواقع 2 حارة مرورية بتكلفة 182.3 مليون جنيه، كما تم إنهاء أعمال إنشاء إزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية) والقطاع الثانى بطول 12 كم (مرحلة ثانية) بالقطاع الثانى بداية من الحبيل حتى الكم 30 اتجاه كوبرى البغدادى بعرض 11.5 متر بتكلفة 73.5 مليون جنيه، وتم نهو أعمال إنشاء إزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية) تقاطع الطريق مع طريق قنا / سفاجا الصحراوى، حتى تقاطع طريق قنا / الأقصر الصحراوى مع طريق قفط / القصير بطول 36 كم وبعرض 11.5 متر، وبتكلفة 191.9 مليون جنيه.

وأكد محافظ الأقصر أنه تم أيضاً إنهاء أعمال إنشاء ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية) (القطاع الثالث) في المسافة من الحبيل حتي الكم 30 باتجاه كوبري البغدادي بطول 6 كم بعرض 11.5 متر، وبتكلفة 37.5 مليون جنيه، كما تم نهو مشروع رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (مرحلة الثانية) بنظام fdrرفع كفاءة الطريق الحالي الذي يبلغ عرضه 11.5 متر بطول 36 كيلو وبتكلفة 101.3 مليون جنيه، وتم نهو أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / اسنا الزراعي الشرقي مرحلة ثانية بطول 16.5 كيلو بتكلفة 35 مليون جنيه، وجارى تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي (مرحلة الثالثة ) بنظام fdrبداية من تقاطع الطريق مع طريق قنا / سفاجا الصحراوي حتى تقاطع طريق قنا /الأقصر الصحراوي مع طريق قفط / القصير بطول 36 كم وبعرض 11.5 متر بتكلفة 110 مليون جنيه، كما أنه تجرى أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / إسنا الزراعي الشرقي مرحلة أولى بطول 16.5 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه.