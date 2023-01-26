وأضاف ميقاتي -في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، معتبرا أن أعضاء المجلس النيابي عليهم جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في وأسرع وقت ممكن.

واعتبر أن كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعطل انتخاب الرئيس.

وجدد التأكيد أنه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل بت الأمور الطارئة وأهمها الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وجدد ميقاتي التأكيد على أن قدر اللبنانيين هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الآراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب.