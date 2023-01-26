رئيس مدينة سفاجا يبحث مشكلات الحضانات العامة والخاصة بالمدينة ويعد بحلها

البحر الأحمر - عماد عرفة

بحث اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ، خلال اجتماع له مع مسئولي مجلس المدينة، مشكلات الحضانات بالمدينة سواء الخاصة أو العامة، ووعد بحل المشاكل التي تحتاج إلى توجيهات من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، خاصةً فيما يتعلق بنواحي الترخيص وآليات العمل الجديدة ورسوم الإطفاء. وأكد رئيس المدينة في بيان للوحدة المحلية، أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد. وأوضح أنه يتابع مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا أعمال حصر جميع الحضانات وتقييم وضعها الحالي من خلال التعديلات التشريعية للوزارة ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.

كما ناقش اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، خلال الاجتماع استعراض ومناقشة احتفالات العيد القومي للمحافظة والتي من المتوقع أن تشمل زيارة المحافظة للمدينة وافتتاح عدة مشروعات عقب افتتاح مشروعات بمدينة الغردقة.

ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع الاجراءات التنظيمية للاحتفال وافتتاح عدد من المشروعات وتقسيم الحضانات إلي 5 مجموعات يتم توزيعها على المواقع، حضر الاجتماع ممثلي جميع الحضانات، ومحمود خليفة مدير إدارة التضامن الاجتماعي ومديري الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومى.