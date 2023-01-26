رئيس مجموعة "أدانى" الهندية: نعتزم عقد شراكات مع صندوق مصر السيادى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته بنيودلهى "جوتام أداني" رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجموعة أداني العالمية "جوتام ادانى" أكد على التطلع لتطوير التعاون مع مصر فى ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسى داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية فى ظل مناخ استثمارى جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتسق مع سعى مجموعة "أدانى" للتوسع عالمياً فى ضوء التوجه الاستراتيجى الجديد لها.

وأوضح "أدانى"، أن شركته تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة فى العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكداً فى هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادى، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

ويذكر أن "جوتام أداني" يعتبر رابع أغنى رجل أعمال فى العالم.