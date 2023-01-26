كتب محمد جمال

أدى رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 6 سنوات، بحضور السفراء المعتمدين وأعضاء البرلمان الأوروبي وسياسيين سابقين، وفاز ألكسندر فان دير بيلين البالغ من العمر 79 عاما، بنسبة 56.7% في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها في شهر أكتوبر الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وأيدت معظم الأحزاب البرلمانية ترشح ألكسندر فان دير بيلين لفترة رئاسية ثانية، وامتنعت عن الدفع بمنافسين له إلى السباق الانتخابي.