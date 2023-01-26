دورات تدريبية للعاملين بـ"مياة المنوفية" عن أهمية تطهير وصيانة شبكات الصرف

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أهميه اعتماد التدريب كوسيلة اساسية لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصية لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل .

وأوضح نجيب أنه تم تنفيذ دوره تدريبية للعاملين عن التشغيل القياسى للمحطات للتعرف على تعليمات التشغيل القياسية لمحطات مياه الشرب ومنشات احواض الترويب والتنديف .

وذكر نجيب تم تنفيذ دورة تدريبية عن برنامج ALAGE للتعرف على أنواع الطحالب الموجودة فى مياه الشرب وداخل محطات المعالجة والتعرف على الطرق القياسية الخاصة باجراء اختبارات الطحالب داخل معامل الافرع ومعامل المحطات .

وشهد نجيب البرنامج التدريبي تنفيذ دورة عن تطهير شبكات الصرف الصحى للتعرف على أنواع المواسير المستخدمة فى خطوط الصرف الصحى وأهمية تطهير وصيانة الشبكات .

وأضاف نجيب أنه تم تنفيذ دورة تدريبية عن التشغيل القياسى لمحطات معالجة الصرف الصحى للتعرف على مراحل معالجة مياه الصرف الصحى وأسس وتعليمات التشغيل لمحطات المعالجة واجراءات التشغيل القياسية ؛ كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن الهياكل التنظيمية للتعرف على مفهوم الهيكل التنظيمى ومبادئ التنظيم الإدارى وطبيعة تحليل الوظائف؛ بالإضافة إلي تنفيذ دورة عن التحليل المالى للتعرف على وسائل تحليل البيانات المالية والقدرة على استخلاص مؤشرات وتحليل المخزون .