دبلوماسى سابق: علاقات مصر والهند بدأت مرحلة تعتمد على شراكة استراتيجية

كتب سمير حسنى

قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، ‘ن نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الهند فى غاية الأهمية بالنسبة لمصر، موضحًا: "نستطيع أن نقول أن العلاقات المصرية الهندية تبدأ مرحلة جديدة، وصفها رئيس وزراء الهند فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى أمس، بأنها مرحلة شراكة استراتيجية".

وأضاف هريدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوى، أن دعوة الرئيس السيسى كى يكون ضيفا فى الهند عند احتفالها بيوم الجمهورية تكريم كبير ومبادرة تعكس حرص الهند على تعزيز علاقاتها مع مصر فى هذه المرحلة والمستقبل.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك جذور تاريخية للعلاقات المصرية الهندية، وهذه الزيارة تستند إلى هذه الخلفية للعلاقات الممتدة بين البلدين سواء بعد استقلال الهند أو استقلال مصر، وقبل حركات التحرر الوطنى فى مصر والهند كانت العلاقات قوية جدا بين الأحزاب المصرية وزعماء الهند، كما وضع الرئيس السيسى إكليل زهور على قبر المهاتما غاندي.