ختام الدورة التدريبية لممثلى الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية.. صور

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتى أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والمستشار أحمد سلامة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائى، وذلك للتعريف ببعض القوانين الهامة التى تحكم العمل بالدولة فى مجال حماية أموال الدولة، لإدارات الشئون القانونية على مستوى محافظة الإسماعيلية تحت عنوان "الحماية القانونية لأموال الدولة العامة والخاصة".

وذلك لرفع كفاءة أعضاء الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لها والمديريات الخدمية.

كان قد حضر الجلسة الافتتاحية السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ومستشارى هيئة قضايا الدولة وعدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لإلقاء المحاضرات على المتدربين على مدار الأسبوعين.

وتم تقسيم المتدربين لمجموعتين كل مجموعة تلقت محاضراتها على مدار ثلاث أيام، تضمنت المحاضرات تعريف ببعض المفاهيم عن الحماية القانونية للأموال العامة فى الدولة، حيث تعد من أهم الموضوعات التى تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادى الإدارى فى الدولة، كما أن الدول تحتاج إلى أموال لكى يسهل عليها استكمال المرافق الإدارية وتحقق الصالح العام وخدمة الدولة والأفراد.

وفى نهاية الدورة تم تكريم المشاركين بالدورة وتوزيع شهادة حضور واجتياز الدورة.