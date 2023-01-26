وذكرت الوكالة على قناتها على تلجرام أن "أقمار روسكوزموس الصناعية تراقب حركة الجبل الجليدي"، مضيفة أن سمك الجليد كان 150 مترا في موقع الانقسام، وفقا لوكالة تاس الروسية.

انفصال جبل جليدى



ونشرت روسكوزموس أيضا صورة للجبل الجليدي التقطت بواسطة القمر الصناعي Meteor-M.



من جانبه، أخبر ألكسندر كليبيكوف، الذي يرأس البعثة الروسية في القطب الجنوبي، وكالة تاس في وقت سابق أن جبل الجليد العملاق لا يشكل أي تهديد للملاحة في نصف الكرة الجنوبي.



وكانت هيئة المسح البريطانية البحثية للقطب الجنوبي قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، أي حجم العاصمة البريطانية وضواحيها أو سان بطرسبرج ثاني أكبر مدينة في روسيا، انفصل عن الجرف الجليدي يوم الأحد.