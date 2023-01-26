حبس سيدة 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال ميديا

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال ميديا.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية ومباحث الانترنت بسرعه التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء حساب إلكترونى على تطبيقى (إنستجرام – فيس بوك ) عبر شبكة الإنترنت وبثها من خلالهما مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتها ( هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم )، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.