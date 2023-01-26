ثقافة الأقصر تناقش ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة وأهمية العمل كفريق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة"، وأوضح سعيد أحمد مغازى مسئول المكتبية، تعريف ريادة الأعمال ومكونات مشروع ريادة الأعمال وكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح ومقومات تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال والصفات الواجب توفرها فى ريادة الأعمال فى صاحب العمل والفرق بين صاحب العمل ورائد العمل.

وبجانب ذلك قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "أهمية العمل كفريق"، حيث تناول سيد صدقى فهمى مسئول القصر، مفهوم العمل كفريق وأهمية العمل كفريق للفرد والمؤسسة بصفة عامة والمهارات الواجب توافرها فى القيادات والمهارات التى يكتسبها من يعمل ضمن الفريق، وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدينة فى القصيدة الحديثة"، حيث أوضح الشاعر محمد جاد المولى، صورة المدينة عند بدر شاكر السياب وعند سميح القاسم وما مشكلة المدينة عند شعراء الحداثة، بالإضافة إلى ذلك عقد بالقصر إجتماع نادى الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادى إستمعنا إلى الشاعر أحمد مدنى قصيدة"سرب حمام"، محمود أحمد حسين قصيدة بعنوان"وبرغم"، القاص حشمت يوسف قصة"رأس قطة بري" من المجموعة القصصية ضريح الشيخ عيد فانوس، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى أداء المنشد على سيد محمد قصيدة فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم"الله يا موجود"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامى ألقى مربع الواو.

فيما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "شباب الدولة ودولة الشباب" تحدث الإعلامى عبد العاطى على عن الشباب وموقعهم على خريطة السكان والمقصود بشباب الدولة ودولة الشباب والحقوق والواجبات وجهود الدولة المبذولة للشباب ودور الشباب فى الحفاظ على أمن الوطن، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية"رسم حر" تنفيذ زكريا بدرى، وكذلك نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة فنية بورق الكانسون نفذتها أسماء محمد، كما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسم" أعياد الشرطة" تنفيذ أحمد أمين عبد الرحمن بصحبة مجموعة من التلاميذ رواد المكتبة، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها ولاء أحمد، بينما أعد نادى سينما الطفل بقصر ثقافة حاجر العديسات عرض فيلم "مش أنا".



ثقافة الأقصر تناقش ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة



فعاليات المحاضرات الثقافية بالأقصر