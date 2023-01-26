ثقافة الأقصر تحتفى باليوم العالمي للتعليم وتقدم ورشا متنوعة لدعم الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتعليم"، أوضح محمد إسماعيل مسئول المكتبة، تعريف التعليم وأهدافه ووسائله فالتعليم حق مكتسب لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز، كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "اليوم الدولي للتعليم"، تحدث محمد محمد الصادق عن تعريف التعليم وأهدافه، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس أداء سلوى جودة.

فيما نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "العمل أهميته ومكانته"، أوضحت أسماء أحمد أهمية العمل للفرد والمجتمع ودوره فى صنع الحضارات ومكانة العمل فى الأديان السماوية، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس بعنوان "الأمانة" أداء أسماء أحمد و نيرمين البير، كما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية وإنشاد ديني للمنشد الشاعر يحيى بحر، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "استنساخ" نفذتها نفيسة عبدالرحيم، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة "ميدو ولولو في حديقة الحيوان" تأليف ليلى الراعي ألقتها هناء يونس، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أعمال فنية بالورق الملون قص ولصق" بمناسبة أعياد الشرطة نفذتها رحمة أحمد، وكذلك نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة أشغال يدوية كروشية لعمل مفرش تنفيذ سيدة محمد النوبى، كما أقام المركز الحضرى ورشة رسم حر بالقلم الرصاص أدارتها نجوى النبوى.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "خطر الانفجار السكاني على التنمية"، أوضح عمرو عبد الصبور أن الزيادة السكانية المتسارعة فى مصر تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وساهمت الزيادة السكانية فى تفاقم مشكلة البطالة فى مصر خلال الفترة من 1977 وحتى 2018، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة حكي قصة"حكاية بهلول" تأليف كامل الكيلاني ألقاها عادل محمد، كما نظم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهداف ذكرى ثورة يناير" تحدث سيد صدقى عن الثورة ومفهومها وخصائصها وبعض وقائعها وإنجازاتها، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الإهتمام بالآثار" ألقاها شعبان شلبي، موضحاً أن الآثار هي عنوان الأوطان والاهتمام بالآثار واجب وطني ونوصي أبناءنا بالمحافظة عليها والإهتمام بها.



ثقافة الأقصر تحتفى باليوم العالمي للتعليم



محاضرات حول اليوم العالمى للتعليم بالأقصر



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ورش تعليم الأطفال الرسم فى قصور الثقافة



