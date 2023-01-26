وأوضح بوعسكر ـــ في تصريحات صحفية مساء اليوم/الخميس/ ـــ أن الاستعدادات تجري وفقا للخطة الموضوعة وأن مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية بكافة قطاعاتها على استعدادا تام لهذا الحدث الوطني الهام..مؤكدا الحرص على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لانجاحه وستجري الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل أو إشكالية في ظل الظروف المناخية والأمطار التي تشهدها البلاد.



وتفقد بوعسكر، الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من باجة وجندوبة والكاف في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الأحد المُقبل.



وقام رئيس الهيئة خلال هذه الزيارات بمعاينة التحضيرات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية تمهيدا لتوزيعها على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية.

واطلع على الترتيبات التنظيمية التى اتخذتها الهيئات الفرعية بكل من باجة وجندوبة والكاف لتنظيم الانتخابات في أفضل الظروف.