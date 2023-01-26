"تمريض طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا عن حصول كلية التمريض على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية لتصبح ثالث كلية بالجامعة تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأكد الدكتور محمود ذكى أن حصول كلية التمريض على الإعتماد يعكس نجاح تطبيق المواصفات الدولية فى نظم الإدراة الحديثة، ويأتى اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة فى حرصها على تطبيق معايير ومتطلبات الجوده القياسية لتعزيز قدرتها التنافسية بين مثيلاتها ، مقدما خالص شكره لفريق العمل بالكلية والمركز الرئيسي للأداء المؤسسي ووحدة ضمان الجودة بالجامعة باعتبارهم شركاء فى تحقيق هذا الانجاز.

وأضافت الدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض أن الكلية شهدت حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة وتشمل قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث ، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والشئون الهندسية و إدارة التوثيق والاحصاء و الشئون الادارية ووحدة ضمان الجودة بالكلية، والذي أوصي بمنح كلية التمريض الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

جدير بالذكر أن فريق الزيارة ضم كل من المهندس محمود سلطان استشارى بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم ،والمهندس طارق خالد بالشركة المانحة ، والمهندسة نجوى أحمد بالشركة المانحه وقد أشاد الفريق بالمجهودات المبذولة واكد ان الأمر يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الكلية بتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف، وكان فى استقبالهم الدكتورة عفاف عبدالعزيز بصل عميد الكلية، والدكتورة عصمت جميعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب , والدكتورة أم ابراهيم الساعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صباح شرشور مدير وحدة ضمان الجوده بالجامعة، والدكتورة ولاء عيد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة زينب عادل نائب مدير وحدة ضمان و رؤساء الاقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس و كافه مديري الإدارات بالكلية.