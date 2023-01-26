تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقائب المواطنين فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين، متخذين من دائرة قسم شرطة النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه بأنه فوجئ أثناء تواجده بدائرة القسم وبصحبته زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول"، بخطف شخصان يستقلان دراجة نارية "غير معلومين لديهما" حقيبة يد زوجته الخاصة بها، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"- جواز سفرها) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وبالاشتراك مع أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهما واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.