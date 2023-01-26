تعرف على موقع إصدارات الكنيسة الأسقفية فى معرض الكتاب

كتب: محمد الأحمدى

تشارك الكنيسة الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يحمل شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع" فى دورته الـ 54 عن طريق دار النشر الأسقفية بمجموعة إصدارات حديثة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة 1 A29 ، إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تتراوح بين 20% و 40% من قيمة المبيعات.

ويأتى كتاب "محبة أبدية" و"تاريخ المسيحية المبكرة فى ليبيا" و"كاملون فيه" ضمن الإصدارات الحديثة للدار، إذ تأتى مجموعة أخرى من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" والذى يصدر فى طبعته السابعة وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التى تصدرها دار النشر الأسقفية و يُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التى كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التى شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

وبينما توفر الدار كتاب "عظات عن التوبة" فى طبعته العاشرة بالإضافة لكتاب "شفاء المشاعر الجريحة" و"يسوع بصفته إلهًا" و "الآباء الرسوليين" وكتاب "تجسد الكلمة" والذى تمت إصداره فى طبعته السادسة عشر.

معرض القاهرة الدولى

وقال الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوفر تسهيلات كبيرة لانتقال الجمهور من وإلى مركز مصر للمعارض الدولية، من خلال هيئة النقل العام، والتى وفرت أسطول من أتوبيسات محافظة القاهرة لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض.

وأضاف "بهى الدين" خلال جولة تفقدية بالمعرض، أنه رغم ارتفاع أسعار الكتب بسبب الأزمة العالمية، لكن وزارة الثقافة تقدم من خلال مبادرة "ثقافتك كتابك" إصدارات تبدأ من جنيه واحد وحتى ٢٠ جنيها، مؤكدا على حرص الهيئة تقديم دعما على إصداراتها من خلال الخصومات الكبيرة التى تقدمها للجمهور.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن مد ساعات المعرض خلال يوم الجمعة وأيام الإجازات من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء تسهيلا الجمهور وتفاديا للزحام، خاصة وأن تلك الأيام تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

من جانبها قالت د.هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، إن وزارة الثقافة الأردنية ستقدم خلال هذا المعرض، بالإضافة لجناح الكتب عددا من الفعاليات التراثية والفولكلورية والمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية والقصصية والموسيقية؛ التى تعرف، على التراث الأردنى فى تنوعه، وكذلك فرصة للتواصل الحضارى والثقافى المشترك وللحوار والارتقاء بالفعل الثقافي.

وتابعت "النجار" أعددنا مشاركة ثقافية حضارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وأمانة عمان ومؤسسة عبد الحميد شومان، وعدد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر، وهذا الاختيار شرف كبير لبلدنا وكتابنا ومثقفينا، ويأتى تتويجا للعلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وشهد اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقديم عدد من أجنحة العرض العربية هدايا للضيوف المتواجدين فى قاعات العرض، حيث قدم جناح مجلة مانجا الإماراتية إصداراتها للأطفال والناشئة مجانا للجمهور.