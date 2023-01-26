اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 11:37 م
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تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف

الخميس، 26 يناير 2023 11:00 م
تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف إنفوجراف مؤشرات أسعار النفط والغاز
كتبت - مروة الغول

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نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 86.06 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 80.20دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 81.11 دولار للبرميل لشهر يناير 2023.
 
وتعتزم رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة ليبيا، السبت المقبل، على رأس وفد يضم وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وتشمل الزيارة لقاءات مع عدد من القادة الليبيين.
 
وأكدت وسائل إعلام إيطالية أنه سيتم توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسة تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس.
 
وأعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عن استغرابها عزم رئيسة الوزراء الإيطالية زيارة ما وصفته "الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس" وتوقيع اتفاق نفطي جديد.
 
وأشارت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في بيان لها إلى وجود "صفقة غامضة" بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبى وتقليص حصة الشريك الوطني بحسب البيان.
 

النفط

نفط

النفط الخام

خام برنت

خام تكساس



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