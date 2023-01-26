تطوير شامل لطرق المعهد الأزهرى وصلاح سالم وترسا فى الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، التي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في استكمال أعمال الرصف بفرد طبقة الربط بطريق المعهد الأزهري وحتى منطقة مدرسة الهداية بالقيراطيين بكورنيش النيل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل إلى جانب تنفيذ أعمال تدبيش جانب الطريق، والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق، الذي يبدأ من منطقة المعصرة بمركز ومدينة أوسيم وحتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر تقريباً.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800م والجمهورية بطول 1.5 كم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية في فرد طبقة الدهشوم بشارع صلاح سالم بدءا من شارع النزهه وحتي شارع سعد زغلول استعدادا لتطويره ورفع كفاءته استكمالا لخطه رصف عددا من المحاور المرورية بنطاق المدينة لتحسين حركة سير المواطنين.

واطلع المحافظ علي مشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3كم بدءا من منطقه قسم الشرطة وحتي حدود الطريق بحي جنوب الجيزة.



أعمال تطوير الطرق في الجيزة



تطوير الطرق في الجيزة



تطوير طرق مدينة البدرشين



تطوير ورصف طرق المعهد الأزهري وصلاح سالم وترسا العمومي