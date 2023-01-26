اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تطوير شامل لطرق المعهد الأزهرى وصلاح سالم وترسا فى الجيزة.. صور

الخميس، 26 يناير 2023 12:23 م
تطوير شامل لطرق المعهد الأزهرى وصلاح سالم وترسا فى الجيزة.. صور تطوير الطرق في الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، التي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في استكمال أعمال الرصف بفرد طبقة الربط بطريق المعهد الأزهري وحتى منطقة مدرسة الهداية بالقيراطيين بكورنيش النيل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل إلى جانب تنفيذ أعمال تدبيش جانب الطريق، والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق، الذي يبدأ من منطقة المعصرة بمركز ومدينة أوسيم وحتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر تقريباً.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800م والجمهورية بطول 1.5 كم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية في فرد طبقة الدهشوم بشارع صلاح سالم بدءا من شارع النزهه وحتي شارع سعد زغلول استعدادا لتطويره ورفع كفاءته استكمالا لخطه رصف عددا من المحاور المرورية بنطاق المدينة لتحسين حركة سير المواطنين.

واطلع المحافظ علي مشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3كم بدءا من منطقه قسم الشرطة وحتي حدود الطريق بحي جنوب الجيزة.

أعمال تطوير الطرق في الجيزة
أعمال تطوير الطرق في الجيزة

 

تطوير الطرق في الجيزة
تطوير الطرق في الجيزة

 

تطوير طرق مدينة البدرشين
تطوير طرق مدينة البدرشين

 

تطوير ورصف طرق المعهد الأزهري وصلاح سالم وترسا العمومي
تطوير ورصف طرق المعهد الأزهري وصلاح سالم وترسا العمومي

 

رفع كفاءة الشوارع
رفع كفاءة الشوارع

محافظة الجيزة

الجيزة

طريق طراد النيل

منشأة القناطر

تطوير لطرق في الجيزة



الموضوعات المتعلقة

عناوين منافذ السلع المخفضة فى محافظة الجيزة.. أبرزها الوراق والعمرانية

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 ص

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

الأحد، 22 يناير 2023 07:39 م

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة طريق مزلقان منى الأمير تمهيدا لرصفه

الأحد، 22 يناير 2023 05:59 م

محافظ الجيزة: إقامة 25 منفذا على مستوى المحافظة لتوفير السلع بأسعار منخفضة

الأحد، 22 يناير 2023 11:16 ص

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأبو النمرس والحوامدية

السبت، 21 يناير 2023 12:18 م

محافظ الجيزة يفاجئ معرض أهلا رمضان بفيصل للتأكد من الالتزام بنسب التخفيض.. فيديو

السبت، 21 يناير 2023 12:05 م

محافظ الجيزة يمر على منافذ السلع بأبو النمرس للتأكد من الالتزام بالأسعار.. فيديو

السبت، 21 يناير 2023 10:37 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة