تشميع 5 منشأت طبية مخالفة بكفر الشيخ.. ودورة تدريبية لفريق إدارة البلهارسيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ، من غلق عدد من المنشأت الطبية المخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار التعليمات التي وجه بها لتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والتراخيص الطبية، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 5 منشأت طبية مخالفة تُدار دون ترخيص، وتشميعها بالشمع الأحمر، كما سيتم استصدار عدد من قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية، من بين 116 منشأة طبية، تم المرور عليها، وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات مستمرة، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، ويجري تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها، وحفاظا على حياة المواطنين ورفع أداء الخدمة والكفاءة بالمنظومة الطبية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ والمراكز والقرى التابعة لها، مشيرة أن الحملة كانت بإشراف الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتور محمود صبرى مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ،ومنسق الحملات بالمديرية الدكتور عمرو قنديل.

وعلى جانب آخر نظم فريق ادارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، من تنظيم الدورة التدريبية التنشيطية لفريق العمل بإدارة البلهارسيا و القواقع بالمديرية، لشرح استراتيجية الوزارة للفحص والعلاج و طرق الفحص المختلفة وشرح دورات الحياة وفي نهاية الدورة تم عمل امتحان تجريبي للفريق.