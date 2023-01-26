تحرير 64 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعادل الهابط، وكيل المديرية، عن الحملات التموينية التي شهدتها مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع رؤساء المدن، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، و اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء حاتم محمد عطية ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بإشراف اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد.



فأسفرت حملة ببندر دسوق عن تحرير 5 محاضر منهم 4 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة ومحضر عدم الاعلان عن الاسعار، بالاضافة ل 3 محاضر للمخابز نقص وزن لمخبزين بمقدار ما بين 5 و14 جرام، ومحضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وأسفرت الحملة ببيلا عن تحرير 11 محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضر عدم نظافه، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز الرياض، عن تحرير 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز بلطيم عن تحرير 4 تقرير عدم وجود قائمة تحدد سعر ووزن الرغيف القانوني، وتقرير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة ، و3 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن.



وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز الحامول، عدم وجود لوحة على واجهة المخبز و12 مخالفة نقص وزن، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز مطوبس ، عن تحرير 7 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدى مدعم، وأسفرت الحملة على المخابز بدائرة مركز فوه، بتحرير 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم اعلان، ومحضر مواصفات.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن الحملات التي شهدتها المخابز بالمدن والقرى ،للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، فتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وأسفرت عن تحرير 64 محضراً متنوعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.



