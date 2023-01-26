تحرير 58 محضر مخالفة بيئية ورفع 80 ألف طن مخلفات صلبة فى الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم الكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، وكذا الحد من ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالى والحضارى للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجها بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة فى شوارع المحافظة.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التى تم جمعها من جميع الأحياء منذ بداية العام الحالى قد بلغت نحو 80 ألف طن، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بـ4 حملات مكبرة منذ بداية العام وحتى الآن على المنشآت المخالفة والتى لم تطبق الاشتراطات البيئية، وقد تم خلال الحملات تحرير 58 محضر للحد من المخالفات البيئة بمناطق (المكس - جليم - منطقة بحرى - شارع بورسعيد بحى شرق).

كما قامت شركة نهضة مصر برفع 23ألف طن مخلفات صلبة، خلال أسبوع، وكثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.